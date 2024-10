Nerdpool.it - Sortisia Dea Oscura Variant Edition: Recensione del Capitolo Finale della Saga

(Di martedì 22 ottobre 2024) “: Dea” giunge alla sua conclusione con l’undicesimo, e questo fumetto, nella sua, rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti i fan che hanno seguito la protagonista nelle sue avventure. Dopo quasi dieci anni di storie e colpi di scena, Lorenzo Balocco, insieme a Gaia Freper i colori e alla magnifica copertina di Elena Mirulla, ci regala l’epilogo di unaepica, senza compromessi. L’autore stesso lo descrive come unnecessario, unche non poteva essere prolungato senza rischiare di annacquare la potenzanarrazione.è pronta per la sua ultima sfida, una battaglia senza esclusione di colpi, dove la sua furia deicida si scatena come mai prima. Il fumetto riprende la tensione e la brutalità che ha caratterizzato tutta la serie, portandoci a un punto di non ritorno.