Soggetto socialmente pericoloso: la Finanza di Latina sequestra beni per un milione di euro (Di martedì 22 ottobre 2024) I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, disponendo il sequestro di beni per un valore di oltre 1 milione di euro appartenenti a un noto Soggetto del territorio. Il Soggetto in questione è stato considerato socialmente pericoloso, poiché coinvolto in attività illecite di spaccio di sostanze stupefacenti, che gli hanno permesso di mantenere un elevato tenore di vita. Indagini Patrimoniali e Coinvolgimento nelle Attività Illecite Dal 2003, l'individuo è stato ripetutamente coinvolto in reati legati agli stupefacenti, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 309/1990. Gli accertamenti, condotti nel corso degli anni, hanno in un caso portato all'applicazione di una misura cautelare in carcere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sequestro di beni per oltre 1 milione di euro a Latina : operazione della Guardia di Finanza - Le indagini svolte dagli organi competenti hanno rivelato un quadro allarmante, con numerosi elementi che attestano un coinvolgimento sistematico in attività di spaccio. Facebook WhatsApp Twitter A Latina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza stanno mettendo in atto un’importante operazione di sequestro patrimoniale. (Gaeta.it)

Sequestro di katana nel centro di Latina : un minorenne denunciato dalla Guardia di Finanza - La Guardia di Finanza, con il suo operato, dimostra non solo un’azione reattiva, ma anche una volontà di promuovere una cultura della legalità e della sicurezza tra i cittadini, specialmente tra le nuove generazioni. I militari hanno dunque deciso di intervenire per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. (Gaeta.it)

Finanza - frode all’IVA sugli “airpods”; sequestri per 29 milioni di euro tra le province di Como e Latina - Questo meccanismo consentiva di evadere l’imposta e accumulare crediti fittizi, poi utilizzati per compensare altri tributi o richiesti a rimborso. Gli AirPods non venivano mai consegnati ai consumatori finali, ma passavano solamente “di mano in mano” tra aziende, la maggior parte delle quali erano semplici “scatole vuote”, senza attività operativa e intestate a prestanomi. (Dayitalianews.com)