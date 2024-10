Lettera43.it - Sfruttamento e abusi sessuali: arrestato Mike Jeffries, ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) È stato, exdiaccusato dinei confronti di giovani uomini reclutati come escort nel corso di eventi organizzati dal colosso dell’abbigliamento negli Stati Uniti e in tutto il mondo. In manette anche il compagno Matthew Smith e un intermediario, che insieme a una fitta rete di scout avrebbe svolto un ruolo cruciale nella macchina degli. Store dia San Francisco (Getty Images).Le rivelazioni della Bbc e le indagini dell’Fbi La Bbc aveva parlato con otto uomini che il«avrebbe sfruttato per scopidurante gli eventi che ha ospitato nelle sue residenze di New York e nei lussuosi hotel di tutto il mondo, tra cui Londra, Parigi, Venezia e Marrakech» tra il 2009 e il 2015.