Senso unico alternato sulla statale di Macugnaga per un mese (Di martedì 22 ottobre 2024) Senso unico alternato sulla statale per Macugnaga per un mese.Anas ha infatti programmato l'intervento di sostituzione di 43 punti luce all'interno di galleria Stabioli, al km 23 della statale 549 di Macugnaga. I lavori saranno eseguiti con il Senso unico alternato a partire da giovedì 24

Lavori sulla Statale 549 a Macugnaga : traffico interrotto per due giorni - Per consentire l'esecuzione dei lavori, fino alle 18,30 di oggi, mercoledì 25 settembre, sarà. Anas ha infatti avviato i lavori per il ripristino della pavimentazione per un tratto di 1,2 chilometri sulla strada statale 549. . . Circolazione vietata per due giorni sulla Statale 549 a Macugnaga. (Novaratoday.it)