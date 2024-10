Selvaggia Roma, è diventata mamma: “Finalmente dopo 14 di travaglio, è nata Luce” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nei giorni scorsi a diventare mamma per la prima volta è stata Selvaggia Roma, ex volto del GF Vip e di Temptation Island. Ad annunciarlo è stato il compagno e padre della nuova arrivata, Luca Teti. “Finalmente dopo 14 di travaglio, è nata Luce” – Selvaggia si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset con la L'articolo Selvaggia Roma, è diventata mamma: “Finalmente dopo 14 di travaglio, è nata Luce” Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nei giorni scorsi a diventareper la prima volta è stata, ex volto del GF Vip e di Temptation Island. Ad annunciarlo è stato il compagno e padre della nuova arrivata, Luca Teti. “14 di, è” –si è fatta conoscere al pubblico di Mediaset con la L'articolo, è: “14 di, è

Selvaggia Roma è finalmente mamma di Luce - . Né lei né il compagno hanno al momento pubblicato foto della neonata, che è comunque nata in salute, cosa che, ovviamente, è la più importante. Adesso “Super mamma Sabrina sta bene”, scrive Teti a conclusione del suo messaggio; il vero nome di Selvaggia Roma è infatti Sabrina Haddaji. (Gravidanzaonline.it)

