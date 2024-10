San Siro, Di Canio: “A Milano costruiscono grattacieli ma non si riesce ad avere due stadi per Milan e Inter” (Di martedì 22 ottobre 2024) “E’ assurdo pensare che Londra abbia 15-16 stadi dentro la città. A Milano, Milano ribadisco, costruiamo i grattacieli però poi non si riesce ad avere due stadi diversi per Inter e Milan”. E’ questo il pensiero di Paolo Di Canio, direttamente dagli studi di Sky Sport, in merito alla concreta possibilità che possa esserci un nuovo stadio di Milan e Inter accanto all’attuale San Siro che verrebbe comunque riammordenato per concerti e altri eventi. San Siro, Di Canio: “A Milano costruiscono grattacieli ma non si riesce ad avere due stadi per Milan e Inter” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “E’ assurdo pensare che Londra abbia 15-16dentro la città. Aribadisco, costruiamo iperò poi non siadduediversi per”. E’ questo il pensiero di Paolo Di, direttamente dagli studi di Sky Sport, in merito alla concreta possibilità che possa esserci un nuovoo diaccanto all’attuale Sanche verrebbe comunque riammordenato per concerti e altri eventi. San, Di: “Ama non siaddueper” SportFace.

Stadio Milano : progetto San Siro interessante - ma San Donato resta - . “L’Italia ha bisogno di nuove strutture. Il progetto di San Siro è interessante, ma anche quello per San Donato resta una via da percorrere”. The post Stadio Milano: progetto San Siro interessante, ma San Donato resta appeared first on SportFace. Queste le idee, secondo quanto riporta LaPresse, emerse dall’incontro tra i vertici del Milan e dell’Inter con il ministro della Cultura Giuli, il ... (Sportface.it)

Nuovo stadio San Siro - ecco la nota del comune di Milano sul futuro dell’impianto - Prende corpo infatti l’idea di costruire il nuovo stadio […]. Nuovo stadio San Siro, è arrivata oggi la nota del comune di Milano in merito alla costruzione del nuovo stadio. Si va sempre più viva quell’idea Stamattina tramite una nota, il comune di Milano ha fatto sapere che ci sono sviluppi in merito alla costruzione del nuovo stadio. (Calcionews24.com)

Stadio Milano : Milan e Inter incontrano Giuli e Abodi - presentata ipotesi nuovo San Siro - Ai ministri è stata presentata l’ipotesi di costruzione di un nuovo stadio a Milano a San Siro, con una rifunzionalizzazione dello stadio Meazza e lo sviluppo delle aree circostanti, secondo le linee guida già condivise dal soprintendente Carpani. Nel frattempo, si attende la perizia dell’Agenzia delle Entrate per avere il quadro necessario per una valutazione complessiva. (Sportface.it)