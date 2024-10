Gaeta.it - Rocco Forte annuncia un ambizioso piano di espansione per raddoppiare gli hotel in cinque anni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo dell'ospitalità guarda avanti, e, noto imprenditore italo-britco, ha rivelato ambiziosi piani durante l'Italian Hospitality Investment Conference del 2024 a Roma.ha dichiarato che la sua compagnia prevede diil proprio portfolio dientro i prossimi, un obiettivo che non è solo un sogno, ma una direzione strategica ben definita. Questo approdo avviene in un momento in cui la società ha ricevuto un significativo supporto da investimenti esteri, in particolare dalla fondazione sovrana dell'Arabia Saudita, PIF, che ha acquisito una fetta del 49% della compagnia. Unimpulso grazie a nuovi investimenti La recente iniezione di capitali ha permesso adi considerare una crescita sostanziale.