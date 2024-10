Riapre al pubblico la storica Torre dell’Orologio di Piazza Fontana (Di martedì 22 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoDopo circa dieci anni Riapre al pubblico la Torre dell’Orologio di Piazza Fontana, uno dei luoghi simbolo della città dei due mari. La cerimonia inaugurale, con la presenza delle autorità cittadine, è in programma sabato 26 ottobre 2024, alle ore 19. Nell’occasione, l’antico e storico edificio verrà illuminato con un nuovo e scenografico impianto che ne simboleggerà la restituzione alla fruizione pubblica. Artefice della rinascita della Torre dell’Orologio è la Fondazione dal Mare presieduta da Alessandro Maruccia con il supporto del Comune di Taranto. Fondazione e Amministrazione comunale, infatti, hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione del Museo dal Mare all’interno della Torre, nel cuore della Città vecchia. Tarantinitime.it - Riapre al pubblico la storica Torre dell’Orologio di Piazza Fontana Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoDopo circa dieci annialladi, uno dei luoghi simbolo della città dei due mari. La cerimonia inaugurale, con la presenza delle autorità cittadine, è in programma sabato 26 ottobre 2024, alle ore 19. Nell’occasione, l’antico e storico edificio verrà illuminato con un nuovo e scenografico impianto che ne simboleggerà la restituzione alla fruizione pubblica. Artefice della rinascita dellaè la Fondazione dal Mare presieduta da Alessandro Maruccia con il supporto del Comune di Taranto. Fondazione e Amministrazione comunale, infatti, hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione del Museo dal Mare all’interno della, nel cuore della Città vecchia.

