Poste Italiane, un webinar su sicurezza e consapevolezza della navigazione in rete (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche in provincia di Avellino tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Domani, mercoledì 23 ottobre, si svolgerà la sessione dal titolo “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale. sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete”, nel corso del quale Avellinotoday.it - Poste Italiane, un webinar su sicurezza e consapevolezza della navigazione in rete Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Anche in provincia di Avellino tornano idisull’Educazione Digitale. Domani, mercoledì 23 ottobre, si svolgerà la sessione dal titolo “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale., etica ein”, nel corso del quale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Vivere Onlife : i giovani e le sfide del digitale" - webinar di Poste Italiane - Anche in provincia di Messina tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Mercoledì 23 ottobre si svolgerà la sessione dal titolo “Vivere Onlife: i giovani e le sfide del digitale. Sicurezza, etica e consapevolezza della navigazione in rete”, nel corso del quale esperti della... (Messinatoday.it)

Poste Italiane assume : un lavoro per chi è bravo nella comunicazione e nelle pubbliche relazioni - . . Poste Italiane ricerca consulenti finanziari nella provincia di Monza e Brianza. Le candidature possono essere inviate fino al 27 ottobre. La selezione è rivolta a laureati o laureandi (triennale o magistrale), con ottime capacità di comunicazione e di relazione, interessati al mondo dei mercati. (Monzatoday.it)

Civitella Roveto : Poste Italiane completa l’impianto fotovoltaico per ridurre le emissioni - Questo si traduce in un’impatto ambientale positivo, con un’imminente riduzione delle emissioni di CO2 che potrà superare le 7 tonnellate all’anno. La realizzazione dell’impianto segna un progresso notevole per Poste Italiane, che ha già completato il processo di richiesta di allaccio alla rete elettrica nazionale. (Gaeta.it)