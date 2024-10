Piazza Affari apre in calo Ftse Mib a -016%

Piazza Affari apre in calo, Ftse Mib a -0,16% (Di martedì 22 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Apertura in calo a Piazza Affari. L’indiceFtse Mib, alla prima rilevazione, cede lo 0,16% a 34.901 punti, mentre l’Ftse Italia All-Share perde lo 0,13% a quota 37.047.L’indice Ftse Italia STAR fa segnare +0,04% a 46.893 punti. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Piazza Affari apre in calo, Ftse Mib a -0,16% Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Apertura in. L’indiceMib, alla prima rilevazione, cede lo 0,16% a 34.901 punti, mentre l’Italia All-Share perde lo 0,13% a quota 37.047.L’indiceItalia STAR fa segnare +0,04% a 46.893 punti. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Partenza contrastata per le borse europee - banche e Enel mandano in negativo Piazza Affari - Intanto, il governo tedesco ha scelto una linea di neutralità sulla vicenda Commerzbank: dopo le voci di una possibile legge straordinaria per contrastare mire straniere, inclusa la scalata di Unicredit, il ministero delle finanze ha smentito tali scenari tramite un portavoce. Più marcata la flessione per il Cac 40 di Parigi (-0,39%) e il Ftse 100 di Londra (-0,47%), mentre il Dax di Francoforte ... (Quifinanza.it)

Borse europee attese in leggero calo - a Piazza Affari Fitch boccia Stellantis - Con pochi dati macroeconomici in agenda, l’attenzione degli investitori resta focalizzata sulla stagione delle trimestrali, già avviata negli Stati Uniti e pronta a entrare nel vivo in Europa. Le Borse europee si avviano verso un’apertura in calo: i future sull’EuroStoxx50 segnano -0,28%, mentre quelli sul Ftse Mib scendono dello 0,24%. (Quifinanza.it)

Per Piazza Affari ci si aspetta un’apertura debole nella settimana delle trimestrali - . Ma anche Stellantis, che intende chiudere e vendere il suo impianto di prova per veicoli in Arizona entro la fine dell’anno. Leonardo, in collaborazione con Thales, sta valutando possibili modifiche alla Space Alliance, con la possibilità di rivedere gli assetti azionari. Tuttavia, secondo l’amministratore delegato Roberto Cingolani, non è attualmente in programma. (Quifinanza.it)