Persone intrappolate tra le lamiere Maxi incidente sulla statale c’è una vittima

Dramma questa mattina, 22 ottobre, lungo la statale 129 Nuoro-Macomer: un uomo di 36 anni è morto per le ferite riportate in un tragico incidente stradale. Ancora da capire le cause del sinistro, sulle quali sta indagando la polizia. La tragedia si è consumata poco dopo le 12, circa al chilometro 66 nei pressi del bivio di Orotelli, in un tratto di strada interessato dai lavori di manutenzione. Quattro i mezzi coinvolti, tre automobili ed un moto. L'incidente è apparso subito gravissimo e i soccorsi arrivati in pochissimo tempo. Sul posto i soccorritori del 118, i tecnici dell'Anas per gestire la viabilità e la Polizia stradale per effettuare i rilievi.

