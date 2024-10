Donnaup.it - Parlare da sole? Non è sintomo di pazzia, ma di genialità!

(Di martedì 22 ottobre 2024)danon èdi, anzi rappresenta un comportamento che cela una sorta di. Capita anche a voi? Magari siete in casa, regna il silenzio e provate il bisogno di esprimervi, di comunicare le vostre sensazioni, i compiti che state svolgendo. Oppure per strada, correte trafelate e pronunciate parole di incoraggiamento per raggiungere i vostri obiettivi. O ancora, davanti ad una vetrina vi consultate con voi stesse con sonore esclamazioni In breve, pensate a voce alta. Secondo recenti studi, questa abitudine, aiuta a sentirsi se stessi in qualsiasi circostanza, esternando ciò che passa per l’anticamera del cervello e materializzandolo come altro da sè. Pronte a saperne di più? Iniziamo!da? Non èdi, ma didarientra tra quegli atteggiamenti che conferiscono senso a fatti, eventi, cose e persone.