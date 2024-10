Musetti-Sonego oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Lorenzo Musetti se la vedrà contro Lorenzo Sonego nel primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Il carrarino, sesta forza del tabellone, ritorna di nuovo protagonista dopo la prematura eliminazione subita al Masters 1000 di Shanghai. Il torinese, invece, è reduce da un ottavo di finale non troppo esaltante raggiunto la scorsa settimana in quel di Stoccolma. Tra i due giocatori si tratta del primo derby in carriera a livello di circuito maggiore, con Musetti che partirà con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers. Sonego, tuttavia, ha dei buonissimi ricordi su questo palcoscenico. Nel 2020, infatti, inflisse una durissima lezione a Novak Djokovic in semifinale per poi arrendersi nell’atto conclusivo solamente dinnanzi al tennista russo Andrey Rublev. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lorenzose la vedrà contro Lorenzonel primo turno del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Il carrarino, sesta forza del tabellone, ritorna di nuovo protagonista dopo la prematura eliminazione subita al Masters 1000 di Shanghai. Il torinese, invece, è reduce da un ottavo di finale non troppo esaltante raggiunto la scorsa settimana in quel di Stoccolma. Tra i due giocatori si tratta del primo derby in carriera a livello di circuito maggiore, conche partirà con i favori del pronostico in base alle quote dei bookmakers., tuttavia, ha dei buonissimi ricordi su questo palcoscenico. Nel 2020, infatti, inflisse una durissima lezione a Novak Djokovic in semifinale per poi arrendersi nell’atto conclusivo solamente dinnanzi al tennista russo Andrey Rublev.

LIVE Musetti-Sonego - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : il derby italiano può riservare sorprese - Si gioca come 4° match dalle 12, dopo Kecmanovic-Navone; Michelsen-Giron e Halys-Monfils, vi aspettiamo! . Importante per il torinese fare punti per consolidare la posizione in top 50, mentre per l’azzurro c’è l’obiettivo di chiudere l’annata tra i migliori 16 giocatori del mondo. Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove ... (Oasport.it)

Sonego-Musetti - ATP Vienna 2024 : orario - programma - tv - streaming - PROGRAMMA SONEGO-MUSETTI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta tv: Sky Sport Tennis, per gli abbonati. Domani, martedì 22 ottobre, si disputerà il derby italiano tra Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2024. Sonego ha giocato proprio sul veloce indoor della capitale austriaca nel 2020 uno dei migliori tornei della carriera, travolgendo Novak ... (Oasport.it)

Tabellone ATP Vienna 2024 : subito derby Sonego-Musetti - Darderi per l’ultimo ballo di Thiem - In basso nel tabellone, per Matteo Berrettini c’è un qualificato e poi (forse) Frances Tiafoe, ma vale per l’americano quello che vale per quasi tutti, salvo forse un molto fortunato Zverev e Kecmanovic: qui di primi turni facili non ce ne sono. Prima volta dal 2019 senza Jannik Sinner per l’ATP 500 di Vienna. (Oasport.it)