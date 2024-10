Tpi.it - Mike: le anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata

(Di martedì 22 ottobre 2024): le, 22 ottobre Questa sera, 22 ottobre 2024, alle ore 21.30 in prima visione su Rai 1 va in onda ladi, la serie in onda in due puntate dedicata aBongiorno a 100 anni dalla sua nascita e interpretata da Claudio Gioè. Laserie è tratta dal libro biografico La versione di, scritto dallo stessoin collaborazione con il figlio Nicolò Bongiorno nel 2007. Vediamo ledi questa sera.Nel 1945, magro come un chiodo,approda nella baia di New York passando di fianco a Ellis Island dove suo nonno Michelangelo, campano di origine, era sbarcato cinquant’anni prima facendo così tanta fortuna da consen – tire a Philip di diventare un avvocato di successo.