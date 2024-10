Matteo De Lise riconfermato presidente di AIECC: nuove strategie per la crisi aziendale (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La conferma di Matteo De Lise alla presidenza dell’Associazione Italiana Esperti della Composizione della crisi segna un importante punto di svolta per l’organizzazione, che si prepara ad affrontare le sfide del prossimo triennio. Durante l’assemblea che ha portato alla rielezione, sono stati nominati anche i membri del nuovo Consiglio direttivo, che promette di unire forze e competenze nel campo della gestione delle crisi aziendali. La nuova squadra al vertice di AIECC Il rinnovato Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Esperti della Composizione della crisi è composto da figure professionali di spicco nel panorama economico e giuridico italiano. Oltre a Matteo De Lise, il vicepresidente sarà Sergio Di Nola, affiancato dal segretario Roberto Ranucci e dal tesoriere Erika Capobianco. Gaeta.it - Matteo De Lise riconfermato presidente di AIECC: nuove strategie per la crisi aziendale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La conferma diDealla presidenza dell’Associazione Italiana Esperti della Composizione dellasegna un importante punto di svolta per l’organizzazione, che si prepara ad affrontare le sfide del prossimo triennio. Durante l’assemblea che ha portato alla rielezione, sono stati nominati anche i membri del nuovo Consiglio direttivo, che promette di unire forze e competenze nel campo della gestione delleaziendali. La nuova squadra al vertice diIl rinnovato Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Esperti della Composizione dellaè composto da figure professionali di spicco nel panorama economico e giuridico italiano. Oltre aDe, il vicesarà Sergio Di Nola, affiancato dal segretario Roberto Ranucci e dal tesoriere Erika Capobianco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Professioni: Matteo De Lise confermato alla presidenza di Aiecc - Il dottore commercialista napoletano Matteo De Lise è stato confermato alla presidenza di AIECC, Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi. (ANSA) ... (ansa.it)

Matteo De Lise confermato presidente dell'Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi - Il dottore commercialista napoletano Matteo De Lise è stato confermato alla presidenza di Aiecc, Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi. Nel ... (ilmattino.it)

Ascoli desolante: anche il Perugia esce dal “Del Duca” con il bottino pieno - SERIE C - Quarta sconfitta di fila tra le mura amiche, tre su tre in negativo anche per Di Carlo: il Picchio sprofonda sempre più Non accadeva da decenni che l'Ascoli Calcio perdesse al Del Duca ... (youtvrs.it)