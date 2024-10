Maternità surrogata, la giurista: “Il reato universale in Italia può contrastare coi principi europei” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il disegno di legge Varchi, che ha configurato la “genitorialità per altri” come reato universale in Italia, ha suscitato molte polemiche. Ma cosa prevede esattamente questo provvedimento? E cosa comporta? Abbiamo chiesto un parere tecnico alla professoressa Maria Caterina Baruffi, docente di diritto internazionale all’Università degli Studi di Bergamo. Innanzitutto, cosa si intende per “reato universale”? Questa espressione indica un comportamento classificato come reato per cui si viene puniti indipendentemente dal fatto che sia stato compiuto sul territorio dello Stato nazionale che lo ha configurato come tale. Normalmente, nell’ambito del diritto penale, si puniscono le condotte che vengono commesse sul territorio dello Stato, mentre in questo caso vengono sanzionate anche quelle che hanno avuto luogo all’estero. Bergamonews.it - Maternità surrogata, la giurista: “Il reato universale in Italia può contrastare coi principi europei” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il disegno di legge Varchi, che ha configurato la “genitorialità per altri” comein, ha suscitato molte polemiche. Ma cosa prevede esattamente questo provvedimento? E cosa comporta? Abbiamo chiesto un parere tecnico alla professoressa Maria Caterina Baruffi, docente di diritto internazionale all’Università degli Studi di Bergamo. Innanzitutto, cosa si intende per “”? Questa espressione indica un comportamento classificato comeper cui si viene puniti indipendentemente dal fatto che sia stato compiuto sul territorio dello Stato nazionale che lo ha configurato come tale. Normalmente, nell’ambito del diritto penale, si puniscono le condotte che vengono commesse sul territorio dello Stato, mentre in questo caso vengono sanzionate anche quelle che hanno avuto luogo all’estero.

