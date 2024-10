Manovra verso la Camera: sanità, bonus e bitcoin in mirino modifiche (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Manovra 2025 dovrebbe approdare alla Camera non prima di oggi ma la corsa agli emendamenti è già partita. Dalla sanità ai bitcoin, dalla famiglia ai bonus per l’edilizia, nell’opposizione ma anche nella maggioranza si ragiona già sugli ambiti interessati dai progetti di modifica. Intanto la Cgil con il leader Maurizio Landini ha invocato lo sciopero generale contro la Manovra chiedendo più risorse per lavoratori e sanità, la Uil è più attendista mentre la Cisl aveva accolto con favore le misure della Manovra, in attesa di vedere il testo definitivo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La2025 dovrebbe approdare allanon prima di oggi ma la corsa agli emendamenti è già partita. Dallaai, dalla famiglia aiper l’edilizia, nell’opposizione ma anche nella maggioranza si ragiona già sugli ambiti interessati dai progetti di modifica. Intanto la Cgil con il leader Maurizio Landini ha invocato lo sciopero generale contro lachiedendo più risorse per lavoratori e, la Uil è più attendista mentre la Cisl aveva accolto con favore le misure della, in attesa di vedere il testo definitivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra verso la Camera : sanità - bonus e bitcoin in mirino modifiche - Intanto la Cgil con il […]. La corsa agli emendamenti è partita La Manovra 2025 dovrebbe approdare alla Camera non prima di oggi ma la corsa agli emendamenti è già partita. Dalla sanità ai Bitcoin, dalla famiglia ai bonus per l'edilizia, nell'opposizione ma anche nella maggioranza si ragiona già sugli ambiti interessati dai progetti di modifica. (Sbircialanotizia.it)

Manovra verso la Camera : sanità - bonus e bitcoin in mirino modifiche - (Adnkronos) – La Manovra 2025 dovrebbe approdare alla Camera non prima di oggi ma la corsa agli emendamenti è già partita. Dalla sanità ai Bitcoin, dalla famiglia ai bonus per l'edilizia, nell'opposizione ma anche nella maggioranza si ragiona già sugli ambiti interessati dai progetti di modifica. Intanto la Cgil con il leader Maurizio Landini ha invocato […]. (Periodicodaily.com)

Manovra 2025 : La Camera si prepara a discutere emendamenti su sanità - famiglia e tassazione - Il contesto politico e sindacale Nel panorama politico italiano, la tensione è palpabile. La corsa agli emendamenti è appena iniziata e le posizioni delle forze politiche si mostrano già diversificate e strategiche. Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Donatella Ercolano Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)