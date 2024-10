Ilrestodelcarlino.it - Malore in casa per Roberto De Juliis, l’ex portiere della Vis Pesaro è grave

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Ore di angoscia perDeVis, ora 52enne, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Ancona a causa di una emorragia cerebrale che lo ha colpito nella notte tra domenica e lunedì. L’allarme è partito dai colleghi di lavoroditta Ilva di Tavullia che produce vetri e dove Delavora da tempo. Non vedendolo arrivare, hanno chiesto informazioni ai famigliari e in particolare alla figlia che abita con lui e che per una triste fatalità l’altra notte non era andata a dormire nella suaper un altro impegno. Deè stato soccorso alcune ore dopo ile il tempo che è trascorso per il ricovero in ospedale non ha certo agevolato i sanitari nel porre rimedio a una situazione che è andata complicandosi con il passare delle ore.