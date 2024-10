Lapresse.it - Liam Payne, primi esami dopo la morte: tracce di cocaina nel corpo dell’ex One Direction

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)disono state trovate neldi, secondo un primo rapporto tossicologico eseguito sull’ex cantante degli One, morto la settimana scorsa a soli 31 anni,essere caduto dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Lo ha riferito un funzionario argentino che ha voluto rimanere anonimo: i risultati definitivi infatti non saranno resi pubblici prima di qualche settimana. La stessa fonte, citata da Ap, ha comunque sottolineato che queste prime analisi non forniscono dati completi sulle sostanze che circolavano neldel musicista al momento della sua, il 16 ottobre scorso. Sempre secondo lo stesso rapporto, pubblicato da diversi media argentini, le lesioni che hanno causato il decesso disono compatibili con la caduta dal terzo piano dell’hotel.