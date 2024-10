Le big tech rincorrono il nucleare, l’Europa punta al Sole (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott – Secondo recenti studi, colossi tecnologici come Google e Microsoft, hanno consumato – solo nel 2023 – circa 24 TWh (terawattora), superando il consumo energetico di oltre 100 Paesi tra cui Islanda, Ghana e Tunisia. L’impennata dei consumi, paralleli all’aumento delle emissioni di anidride carbonica, mandano a farsi benedire gli obiettivi di sostenibilità che le big tech si erano prefissate, e in gran parte è dovuto all’impiego e sviluppo della AI. La corsa al nucleare delle big tech L’espressione “Big tech” viene spesso utilizzata in riferimento alle cinque più grandi multinazionali IT occidentali, ovvero Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Le Big tech sono al momento le società quotate in borsa più redditizie al mondo, con capitalizzazioni di mercato che vanno da 500 miliardi di dollari a 2 trilioni. Ilprimatonazionale.it - Le big tech rincorrono il nucleare, l’Europa punta al Sole Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott – Secondo recenti studi, colossi tecnologici come Google e Microsoft, hanno consumato – solo nel 2023 – circa 24 TWh (terawattora), superando il consumo energetico di oltre 100 Paesi tra cui Islanda, Ghana e Tunisia. L’impennata dei consumi, paralleli all’aumento delle emissioni di anidride carbonica, mandano a farsi benedire gli obiettivi di sostenibilità che le bigsi erano prefissate, e in gran parte è dovuto all’impiego e sviluppo della AI. La corsa aldelle bigL’espressione “Big” viene spesso utilizzata in riferimento alle cinque più grandi multinazionali IT occidentali, ovvero Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. Le Bigsono al momento le società quotate in borsa più redditizie al mondo, con capitalizzazioni di mercato che vanno da 500 miliardi di dollari a 2 trilioni.

