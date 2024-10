La Toscana cresce, ma non troppo. Ripresa debole per Pil e consumi (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 – Il 2024, secondo le previsioni di Confcommercio, dovrebbe chiudersi con una crescita del Pil toscano limitata al +0,4%, inferiore alla media nazionale del +0,8%.I consumi, cresciuti in Toscana nell’ultimo biennio ad un tasso superiore a quello nazionale, si fermeranno al +0,8%, in linea con il dato italiano. Sul medio periodo (2020-2024), la dinamica dei consumi regionali è stata stagnante, con una variazione annua dello 0,1%. Questo rallentamento ha avuto effetti evidenti: tra il 2012 e il 2023, circa 3.500 imprese del commercio hanno chiuso nei principali comuni toscani, con una flessione superiore al 21%. Oltre 7.500 le imprese del terziario perse in Toscana tra il 2022 e 2023. Lo scenario economico che si delinea per la regione è perciò quello di una Ripresa debole, con il Pil che resta praticamente fermo e i consumi in leggero recupero. Lanazione.it - La Toscana cresce, ma non troppo. Ripresa debole per Pil e consumi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 – Il 2024, secondo le previsioni di Confcommercio, dovrebbe chiudersi con una crescita del Pil toscano limitata al +0,4%, inferiore alla media nazionale del +0,8%.I, cresciuti innell’ultimo biennio ad un tasso superiore a quello nazionale, si fermeranno al +0,8%, in linea con il dato italiano. Sul medio periodo (2020-2024), la dinamica deiregionali è stata stagnante, con una variazione annua dello 0,1%. Questo rallentamento ha avuto effetti evidenti: tra il 2012 e il 2023, circa 3.500 imprese del commercio hanno chiuso nei principali comuni toscani, con una flessione superiore al 21%. Oltre 7.500 le imprese del terziario perse intra il 2022 e 2023. Lo scenario economico che si delinea per la regione è perciò quello di una, con il Pil che resta praticamente fermo e iin leggero recupero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Citterio apre un nuovo stabilimento produttivo in Toscana - Citterio apre un nuovo stabilimento a Monte San Savino per produrre il Prosciutto Toscano DOP, combinando tradizione e innovazione sostenibile ... (horecanews.it)

La produzione dell’olio toscano in aumento di quasi il 40% (ma il prezzo non calerà) - I dati del Consorzio di tutela Igp: una buona annata per qualità e soprattutto quantità che però non vedrà per il consumatore i prezzi dell’olio Igp più bassi di quelli dello scorso anno ... (corrierefiorentino.corriere.it)

Lotta allo spreco alimentare, Regione insieme a Università di Pisa - Dove vanno a finire le eccedenze alimentari delle prime fasi della filiera agro-alimentare toscane e come fare per migliorare il loro recupero e la ridistribuzione. Sono le domande che si è posto un r ... (toscanaoggi.it)