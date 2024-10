In Sicilia gli ultimi squali bianchi del Mediterraneo: popolazione in pericolo critico di estinzione (Di martedì 22 ottobre 2024) Uno studio di monitoraggio condotto nelle acque della Sicilia ha rilevato le tracce di alcuni esemplari di squalo bianco, il più grande pesce predatore del pianeta. La popolazione del Mediterraneo è classificata in pericolo critico di estinzione. Fanpage.it - In Sicilia gli ultimi squali bianchi del Mediterraneo: popolazione in pericolo critico di estinzione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Uno studio di monitoraggio condotto nelle acque dellaha rilevato le tracce di alcuni esemplari di squalo bianco, il più grande pesce predatore del pianeta. Ladelè classificata indi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nubifragi a Catania : strade allagate e auto trascinate. I video del ciclone mediterraneo sulla Sicilia - Ieri era stata diramata l’allerta arancione dalla protezione civile e ed era stata disposta la chiusura delle scuole e dei parchi pubblici era disposta dal sindaco Enrico Trantino. Mentre dall’aeroporto di Catania sono stati dirottati quattro voli verso Palermo. Nonostante quanto si vede nelle immagini, al momento non sono stati segnalati morti o feriti. (Open.online)

Maltempo estremo - colpito anche il Sud : in Calabria e Sicilia possibile uragano mediterraneo - it. . Non è esclusa la formazione di un ciclone simil-tropicale durante il weekend,. iLMeteo. Colpa di una perturbazione atlantica molto intensa bloccata sull'Italia. . «Il sistema ciclonico - spiega - assorbirà tantissimo calore latente dalle acque molto calde del Mar Tirreno, approfondendosi in modo violento. (Gazzettadelsud.it)

Giornata mondiale contro l'Incenerimento dei rifiuti : "La Sicilia non diventi la pattumiera del Mediterraneo" - Una data non casuale quindi quella scelta dalle organizzazioni. . . Ieri, come il 14 ottobre di ogni anno, si è celebrata la Giornata Mondiale contro l'Incenerimento dei Rifiuti, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni ambientali e sulla salute umana causati da questa pratica. (Palermotoday.it)