Anteprima24.it - Il cuore non basta: la Woman Sporting Arechi di Pellezzano si arrende 3-5 alla più esperta Givova Pagani

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNonostante il risultato finale, ladiesce dal campo a testa alta dopo la sconfitta casalinga per 3-5 contro la, una delle squadre più accreditate per la vittoria del campionato. La partita, disputata ieri sera presso il Nuovo Centro Sportivo di Casignano, a, ha messo in evidenza il grandedelle ragazze di, che hanno lottato finofine contro un avversario forte e molto più cinico sotto porta. Le ragazze della, purtroppo, hanno pagato a caro prezzo le tante occasioni non capitalizzate, mentre laha mostrato un’efficacia letale, sfruttando al meglio le opportunità create.