Il cardinale di Hong Kong in visita ai luoghi di padre Matteo Ricci

Hong Kong e Macerata più vicine grazie alla vista del cardinale Stephen Chow Sau-Jan. La città di padre Matteo Ricci ha ricevuto la visita del componente del Sinodo riunito in questi giorni in Vaticano. Lo scorso fine settimana, monsignor Chow ha visitato i luoghi Ricciani. Insieme a don Giovanni Battista Sun, il vescovo ha visitato la biblioteca comunale Mozzi Borgetti e conosciuto la comunità locale del clero, intrattenendosi con sacerdoti e seminaristi cinesi residenti a Macerata che operano anche all'interno del Centro Studi "Li Madou". Nella serata di sabato, il cardinale Chow ha trascorso alcuni momenti con il vescovo Nazzareno Marconi, con uno scambio di doni. Il giorno successivo, l'alto rappresentante del Sinodo ha celebrato la messa in cinese nella Basilica della Madonna della Misericordia per poi visitare il museo di palazzo Buonaccorsi e la cattedrale di San Giovanni.

