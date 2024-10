I produttori di Blade Runner 2049 fanno causa a Elon Musk (Di martedì 22 ottobre 2024) Alcon Entertainment, società di produzione cinematografica che ha contribuito alla realizzazione di ‘Blade Runner 2049‘, ha citato in giudizio Tesla e il suo Ceo Elon Musk per aver utilizzato un’immagine generata dall’intelligenza artificiale simile a una scena del film per commercializzare i nuovi robotaxi di Tesla. Il fatto risale al 10 ottobre scorso, quando in un evento live streaming presso gli studi Warner Bors a Burbank, in California, la casa automobilistica ha presentato gli attesi robotaxi. Alcon, che ha “rifiutato di concedere il permesso e si è opposto categoricamente” alla richiesta presentata da Tesla di utilizzare le immagini del film, ha fatto causa anche alla Warner Bros, il distributore del film che ha anche ospitato l’evento di Musk Lapresse.it - I produttori di Blade Runner 2049 fanno causa a Elon Musk Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alcon Entertainment, società di produzione cinematografica che ha contribuito alla realizzazione di ‘‘, ha citato in giudizio Tesla e il suo Ceoper aver utilizzato un’immagine generata dall’intelligenza artificiale simile a una scena del film per commercializzare i nuovi robotaxi di Tesla. Il fatto risale al 10 ottobre scorso, quando in un evento live streaming presso gli studi Warner Bors a Burbank, in California, la casa automobilistica ha presentato gli attesi robotaxi. Alcon, che ha “rifiutato di concedere il permesso e si è opposto categoricamente” alla richiesta presentata da Tesla di utilizzare le immagini del film, ha fattoanche alla Warner Bros, il distributore del film che ha anche ospitato l’evento di

