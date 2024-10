Amica.it - I 4 giudici e Giorgia presentano i Live Show di X Factor 2024, in partenza giovedì 24 ottobre. Ecco cos'hanno detto

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Xentra nel vivo. Dal 24ognisu Sky e in streaming su NOW si va in diretta: iniziano i. Alla presentazione all’XArena di Assago (Milano), isi schierano ognuno con la propria squadra scelta agli Home Visit. Perla vera sfida da conduttrice comincia ora: «Sono a pezzi, sono preoccupatissima, ripasso fino all’una di notte»», scherza da gran professionista. «Io ce la metto tutta, è una prima volta per me. Fiorello è un amore e mi fa coraggio». I 12 concorrenti chepassato le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit, debuttano sul palco che li vedrà protagonisti della gara delloSky Original prodotto da Fremantle.