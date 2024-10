Hezbollah minaccia Netanyahu: “Non ti abbiamo ancora raggiunto, ma mancano giorni e notti…” (Di martedì 22 ottobre 2024) Hezbollah recapita una nuova minaccia a Netanyahu, dopo aver dichiarato di essere responsabile per l’attacco della sua casa a Cesarea sabato scorso. Era stato Muhammad Afif, responsabile delle nucleo militare sciita libanese, lo stesso che oggi si rifà sentire contro Bibi, ad aver rivendicato l’attacco alla dimora del Presidente israeliano in nome della “Resistenza islamica”. Nel comunicato del vicario islamista, Benjamin Netanyahu viene definito come un “criminale di guerra”. Secoloditalia.it - Hezbollah minaccia Netanyahu: “Non ti abbiamo ancora raggiunto, ma mancano giorni e notti…” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024)recapita una nuova, dopo aver dichiarato di essere responsabile per l’attacco della sua casa a Cesarea sabato scorso. Era stato Muhammad Afif, responsabile delle nucleo militare sciita libanese, lo stesso che oggi si rifà sentire contro Bibi, ad aver rivendicato l’attacco alla dimora del Presidente israeliano in nome della “Resistenza islamica”. Nel comunicato del vicario islamista, Benjaminviene definito come un “criminale di guerra”.

