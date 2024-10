Fincantieri e i consulenti del lavoro siglano un protocollo di intesa per la certificazione ASSE.CO (Di martedì 22 ottobre 2024) Fincantieri, leader mondiale nella costruzione di navi ad alta complessità, e la Fondazione studi del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, hanno firmato un importante protocollo di intesa per l’applicazione della certificazione ASSE.CO., con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la regolarità contributiva, retributiva ed economica nella gestione dei rapporti di lavoro nella filiera navalmeccanica. Questo progetto mira a rafforzare ulteriormente la responsabilità sociale dell’impresa, garantendo il rispetto delle normative lavorative e migliorando la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Uno strumento per assicurare trasparenza e regolarità nei rapporti di lavoro La certificazione ASSE.CO. Lettera43.it - Fincantieri e i consulenti del lavoro siglano un protocollo di intesa per la certificazione ASSE.CO Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024), leader mondiale nella costruzione di navi ad alta complessità, e la Fondazione studi del Consiglio nazionale dell’Ordine deidel, hanno firmato un importantediper l’applicazione della.CO., con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la regolarità contributiva, retributiva ed economica nella gestione dei rapporti dinella filiera navalmeccanica. Questo progetto mira a rafforzare ulteriormente la responsabilità sociale dell’impresa, garantendo il rispetto delle normative lavorative e migliorando la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Uno strumento per assicurare trasparenza e regolarità nei rapporti diLa.CO.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fincantieri e Consulenti del Lavoro : Protocollo di Intesa per la Certificazione Asse.Co. nella Navalmeccanica - è vista come un passo fondamentale per il rafforzamento delle relazioni di lavoro, sottolineando come la trasparenza e la responsabilità siano valori imprescindibili per il futuro dell’industria navalmeccanica italiana. Questo impegno è testimoniato dai piani di assunzione che mirano a integrare circa 1. (Gaeta.it)

Pure i consulenti del lavoro chiedono più tempo per l’adesione al concordato : “Difficoltà aggravate dalle modifiche normative” - Anche il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, guidato dal marito della ministra del Lavoro Marina Calderone Rosario De Luca, ha scritto al governo per chiedere di prorogare il termine di adesione al concordato preventivo biennale ora fissato al 31 ottobre 2024. 212/2000), rafforzato nell’ambito della recente riforma fiscale, con l’obiettivo di tutelare al meglio sia i ... (Ilfattoquotidiano.it)

Deontologia e welfare : evento di formazione per i consulenti del lavoro - . I lavori proseguiranno poi con il dottor Maurizio Leonardi che, membro dell’ordine di Arezzo, approfondirà argomenti quali sistemi di welfare aziendale, benefit e retribuzioni in natura, oltre a proporre una dettagliata presentazione delle differenze tra le sedi di lavoro legale, amministrativa, operativa, da remoto e commerciale. (Lanazione.it)