FILIPPO MAGNINI CONFESSA: “L’ACCUSA DI DOPING? AVREI PREFERITO ESSERE ACCUSATO DI EVASIONE FISCALE” (Di martedì 22 ottobre 2024) L’intervista al campione di nuoto andrà in onda stasera, Martedì 22 Ottobre, in seconda serata su Rai 2 alla ‘’Fisica dell’Amore’. ‘’Il momento più complicato della mia vita è stato quando sono stato ACCUSATO, ingiustamente, di tentato DOPING. È stato difficilissimo, perché comunque era colpirmi su quello che è stata la mia vita, cioè sullo sport. Preferivo ESSERE additato addirittura per non aver pagato le tasse, ma invece toccarmi sullo sport per me è stato qualcosa di devastante. E’ durata tre anni. Erano delle accuse infondate dalle quali mi sono dovuto difendere in tutti i modi. Ho vinto nel febbraio del 2020, ma ancora ad oggi sto aspettando la giustizia definitiva, cioè il mio risarcimento economico. Bubinoblog - FILIPPO MAGNINI CONFESSA: “L’ACCUSA DI DOPING? AVREI PREFERITO ESSERE ACCUSATO DI EVASIONE FISCALE” Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di martedì 22 ottobre 2024) L’intervista al campione di nuoto andrà in onda stasera, Martedì 22 Ottobre, in seconda serata su Rai 2 alla ‘’Fisica dell’Amore’. ‘’Il momento più complicato della mia vita è stato quando sono stato, ingiustamente, di tentato. È stato difficilissimo, perché comunque era colpirmi su quello che è stata la mia vita, cioè sullo sport. Preferivoadditato addirittura per non aver pagato le tasse, ma invece toccarmi sullo sport per me è stato qualcosa di devastante. E’ durata tre anni. Erano delle accuse infondate dalle quali mi sono dovuto difendere in tutti i modi. Ho vinto nel febbraio del 2020, ma ancora ad oggi sto aspettando la giustizia definitiva, cioè il mio risarcimento economico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis : Wada non ricorre - Sinner non sarà accusato di doping - . Il termine per il ricorso era la mezzanotte di ieri, 9 settembre 2024. L’Agenzia mondiale antidoping (Wada) non ha fatto ricorso contro il tennista Jannik Sinner per il caso Clostebol. A seguito della positivita’ del tennista italiano sono stati licenziati dallo staff sia il preparatore atletico Umberto Ferrara che il fisioterapista Giacomo Naldi. (Ildenaro.it)

Doping Sinner - l’esperto zittisce rosiconi e accusatori : assurdo pensare che vinca per un miliardesimo di grammo di crema - Quindi con grandissime aspettative, nonostante abbia avuto delle difficoltà in questo periodo. Quando gioca non fa vedere all’avversario le difficoltà che lui trova durante la partita. Si alternerà tantissimo con Alcaraz. Non si fa mai prendere dal panico, riesce sempre a trovare la soluzione. Basta guardare il suo biomorfismo per comprendere che la sua capacità di vincere sul campo non è ... (Secoloditalia.it)