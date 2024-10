Femminicidio di Gravina, Giuseppe Lacarpia si suicida in carcere: era accusato di aver ucciso la moglie Maria Arcangela Turturo (Di martedì 22 ottobre 2024) Bari, 22 ottobre 2024 – Si è tolto la vita nel carcere di Bari Giuseppe Lacarpia, il 65enne di Gravina in Puglia fermato il 6 ottobre con l'accusa di aver ucciso la moglie 60enne Maria Arcangela Turturo. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria intorno alle 3 di questa notte. I fatti per cui è finito in carcere risalgono alla notte tra 5 e 6 ottobre: Lacarpia, di ritorno da una festa in famiglia con la moglie, avrebbe dato fuoco all'auto mentre la donna si trovava ancora all'interno e poi, quando la 60enne ha provato a fuggire, l'avrebbe immobilizzata a terra causandole fratture alle gambe e al torace. La vittima è poi morta all'ospedale di Altamura. Nella combo, il luogo del delitto e - nei riquadri - la vittima Maria Arcangela Turturo (s) e il marito Giuseppe Lacarpia. Quotidiano.net - Femminicidio di Gravina, Giuseppe Lacarpia si suicida in carcere: era accusato di aver ucciso la moglie Maria Arcangela Turturo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Bari, 22 ottobre 2024 – Si è tolto la vita neldi Bari, il 65enne diin Puglia fermato il 6 ottobre con l'accusa dila60enne. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria intorno alle 3 di questa notte. I fatti per cui è finito inrisalgono alla notte tra 5 e 6 ottobre:, di ritorno da una festa in famiglia con la, avrebbe dato fuoco all'auto mentre la donna si trovava ancora all'interno e poi, quando la 60enne ha provato a fuggire, l'avrebbe immobilizzata a terra causandole fratture alle gambe e al torace. La vittima è poi morta all'ospedale di Altamura. Nella combo, il luogo del delitto e - nei riquadri - la vittima(s) e il marito

