Evitare nodi ai capelli la guida per avere una chioma di seta

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ineisono un problema comune molto diffuso a prescindere dalla tipologia dei propri. Lo conoscono bene anche alcune celebrities. Per esempio l’attrice e cantante Zendaya, in più occasioni, ha parlato in più occasioni delle difficoltà di gestire la sua capigliatura riccia, spesso difficile da districare. Ma di grovigli complicati ne sa qualcosa anche Kim Kardashian, alle prese con qualche difficoltà soprattutto dopo averli schiariti o sottoposti a trattamenti chimici aggressivi. Cause Ipossono derivare da diversi fattori. Uno dei motivi principali è la mancanza di idratazione, che può essere causata da trattamenti insufficienti o dall'esposizione a elementi come sole e acqua salata.