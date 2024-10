Enzo Paolo Turchi redarguito dagli autori del GF: arrivano le scuse pubbliche (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la messa in onda della putata di ieri del Grande Fratello ne sono accadute di ogni all’interno del reality show. Dopo lo sfogo di Helena Prestes su LorEnzo Spolverato e il ripensamento di Yulia Bruschi sul fidanzato Simone, anche Enzo Paolo Turchi si è reso protagonista di un discorso molto importante. Ecco cosa è successo. autori del GF contro Enzo Paolo Turchi: cosa è successo Al termine della puntata di ieri del GF, Enzo Paolo Turchi ha approfittato di un momento in cui tutti i concorrenti fossero insieme riuniti alla stessa tavola per cenare e brindare alla news entry Maica Benedicto, per fare un discorso serio. Il coreografo, che solitamente è divertente ed espansivo, si è fatto molto austero ed ha voluto fare delle pubbliche scuse alla famiglia di un noto vip, ovvero, Marco Garofalo. Tutto.tv - Enzo Paolo Turchi redarguito dagli autori del GF: arrivano le scuse pubbliche Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la messa in onda della putata di ieri del Grande Fratello ne sono accadute di ogni all’interno del reality show. Dopo lo sfogo di Helena Prestes su LorSpolverato e il ripensamento di Yulia Bruschi sul fidanzato Simone, anchesi è reso protagonista di un discorso molto importante. Ecco cosa è successo.del GF contro: cosa è successo Al termine della puntata di ieri del GF,ha approfittato di un momento in cui tutti i concorrenti fossero insieme riuniti alla stessa tavola per cenare e brindare alla news entry Maica Benedicto, per fare un discorso serio. Il coreografo, che solitamente è divertente ed espansivo, si è fatto molto austero ed ha voluto fare dellealla famiglia di un noto vip, ovvero, Marco Garofalo.

