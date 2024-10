Gaeta.it - Emergenza alluvione in Emilia-Romagna: 900 volontari attivi per la rimozione dei detriti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’che ha colpito l’continua a sollevare preoccupazioni e richiede un impegno straordinario da parte delle autorità e della comunità locale. Le operazioni di soccorso edei rifiuti procedono a ritmo sostenuto, coinvolgendo numerosi. Con circa 900 persone in campo, la risposta collettiva è decisiva per aiutare i comuni e assistere gli evacuati. La situazione rimane dinamica, con circa 2000 persone ancora fuori dalle loro abitazioni, sebbene il numero stia lentamente diminuendo.in azione: un impegno senza precedenti Nelle aree colpite dall’, il lavoro deiè essenziale. I circa 900 soccorritori impegnati nelladie rifiuti sono stati organizzati in colonne mobili, pronte a rispondere alle necessità dei comuni.