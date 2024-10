Inter-news.it - Douglas Luiz incredibile: KO nel riscaldamento! Inter a rischio?

(Di marted√¨ 22 ottobre 2024) In vista di Juventus-Stoccarda una brutta notizia per Thiago Motta:esce per un problema fisico nel. Al suo posto in campo Khephren Thuram. Ora l‚Äô√® aPROBLEMA NEL¬†‚Äď Si √® parlato a lungo del cartellino rosso non comminato a¬†¬†durante la gara tra¬†Juventus¬†e¬†Lazio, che gli avrebbe fatto saltare l‚Äô. Una gara che il brasiliano potrebbe, per√≤, comunque dover saltare. Nel, infatti, il centrocampista ha accusato un problema fisico che lo costringer√† al¬†forfait¬†in¬†Juventus-Stoccarda¬†di questa sera, gara valevole per la terza giornata della fase campionato della¬†UEFA Champions League. Restano da valutare le sue condizioni, ma¬†Thiago Motta¬†potrebbe dover farne a meno per il¬†big match¬†in programma domenica sera a¬†San Siro.