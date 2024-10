Gaeta.it - Designazioni arbitrali Uefa: Nikola Dabanovi? di Montenegro per Twebte-Lazio in Europa League

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Giovedì 24 ottobre, alle ore 21, l’farà tappa a, dove lasi preparerà a sfidare i locali in una partita cruciale della fase a gironi. Laha ufficializzato che l’arbitro della gara sarà il montenegrino?, un fischietto con esperienza internazionale. Il match rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre, in cerca di punti preziosi per la loro classifica nel torneo europeo. Arbitro:? è un arbitro di grande esperienza, noto per la sua capacità di gestire le partite ad alto livello. Originario del? ha accumulato un repertorio notevole di presenze in competizioni sia nazionali che internazionali. La sua carriera è costellata di prestazioni di alto profilo, che lo hanno portato a giudicare in contesti importanti.