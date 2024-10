Dati e IA. I nuovi paletti Usa contro Cina (e Russia) (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di regolamentazioni mirate a limitare il trasferimento di Dati sensibili e gli investimenti in tecnologie strategiche come l’intelligenza artificiale verso Paesi avversari come Cina e Russia. Queste misure fanno parte di uno sforzo più ampio della Casa Bianca per rafforzare la sicurezza nazionale e prevenire che Dati cruciali e competenze tecnologiche finiscano nelle mani di governi ostili. Le nuove regole sui Dati Le nuove regole sui trasferimenti di Dati, presentate dall’amministrazione Biden, stabiliscono limiti precisi su quanti Dati possono essere trasferiti a individui o aziende in paesi come Cina, Russia, Iran, Corea del Nord, Venezuela e Cuba. Per esempio, sarà proibito trasferire più di 100 set di Dati genomici di cittadini americani in un periodo di 12 mesi. Formiche.net - Dati e IA. I nuovi paletti Usa contro Cina (e Russia) Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di regolamentazioni mirate a limitare il trasferimento disensibili e gli investimenti in tecnologie strategiche come l’intelligenza artificiale verso Paesi avversari come. Queste misure fanno parte di uno sforzo più ampio della Casa Bianca per rafforzare la sicurezza nazionale e prevenire checruciali e competenze tecnologiche finiscano nelle mani di governi ostili. Le nuove regole suiLe nuove regole sui trasferimenti di, presentate dall’amministrazione Biden, stabiliscono limiti precisi su quantipossono essere trasferiti a individui o aziende in paesi come, Iran, Corea del Nord, Venezuela e Cuba. Per esempio, sarà proibito trasferire più di 100 set digenomici di cittadini americani in un periodo di 12 mesi.

