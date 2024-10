Crotone: liberazione di Maysoon Majdi, la ventottenne curda accusata di scafismo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vicenda di Maysoon Majdi, giovane curda iraniana di 28 anni, ha suscitato un notevole interesse mediatica. Il Tribunale di Crotone ha deciso di rimetterla in libertà , annullando le accuse che le erano state rivolte dopo il suo arresto avvenuto il 31 dicembre scorso, al termine di un’operazione di soccorso umanitario. Questa decisione rappresenta un episodio significativo riguardo alla gestione dei migranti e delle responsabilità legali di coloro che sono coinvolti nel loro salvataggio. Storia di un arresto controverso Il 31 dicembre 2022, Maysoon Majdi è stata arrestata alla fine di uno sbarco di migranti sulle coste italiane. La giovane, accusata di essere una scafista, si è trovata coinvolta in un caso che ha sollevato dibattiti etici e giuridici. Gaeta.it - Crotone: liberazione di Maysoon Majdi, la ventottenne curda accusata di scafismo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vicenda di, giovaneiraniana di 28 anni, ha suscitato un notevole interesse mediatica. Il Tribunale diha deciso di rimetterla in libertà , annullando le accuse che le erano state rivolte dopo il suo arresto avvenuto il 31 dicembre scorso, al termine di un’operazione di soccorso umanitario. Questa decisione rappresenta un episodio significativo riguardo alla gestione dei migranti e delle responsabilità legali di coloro che sono coinvolti nel loro salvataggio. Storia di un arresto controverso Il 31 dicembre 2022,è stata arrestata alla fine di uno sbarco di migranti sulle coste italiane. La giovane,di essere una scafista, si è trovata coinvolta in un caso che ha sollevato dibattiti etici e giuridici.

Mimmo Lucano : «Oggi a Crotone per Maysoon : liberatela» - Il 2 settembre le ha fatto visita in carcere a Reggio Calabria. Ed oggi sarà in aula a Crotone per la terza udienza del giudizio immediato a carico dell’attivista e […] The post Mimmo Lucano: «Oggi a Crotone per Maysoon: liberatela» first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)