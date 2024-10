Columbus o Indigenous: che dilemma (Di martedì 22 ottobre 2024) di Pupo Una settimana fa mi trovavo a New York per lavoro. Ero lì nel “Columbus Day” in cui si festeggiava la scoperta dell’America. La Quinta strada era un corteo spettacolare che si muoveva contromano. Suoni, canti, balli e colori provenienti da tutte le Americhe e, naturalmente, dall’Italia. Un’esperienza emozionante, da provare. Fra le delegazioni dei vari Paesi presenti, la domanda predominante era sempre la stessa: chi vincerà le prossime elezioni politiche? Si vocifera che, nei sondaggi, “Parruccone” stia recuperando, ma è l’incertezza ancora a tenere banco. L’unica certezza che ancora resiste, è quella che il Columbus Day continuerà a chiamarsi così. Coloro che volevano sostituirlo con l’“Indigenous Peoples’ Day”, non l’hanno ancora spuntata. Si dice che, anche questo, potrebbe dipendere da chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. Quotidiano.net - Columbus o Indigenous: che dilemma Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) di Pupo Una settimana fa mi trovavo a New York per lavoro. Ero lì nel “Day” in cui si festeggiava la scoperta dell’America. La Quinta strada era un corteo spettacolare che si muoveva contromano. Suoni, canti, balli e colori provenienti da tutte le Americhe e, naturalmente, dall’Italia. Un’esperienza emozionante, da provare. Fra le delegazioni dei vari Paesi presenti, la domanda predominante era sempre la stessa: chi vincerà le prossime elezioni politiche? Si vocifera che, nei sondaggi, “Parruccone” stia recuperando, ma è l’incertezza ancora a tenere banco. L’unica certezza che ancora resiste, è quella che ilDay continuerà a chiamarsi così. Coloro che volevano sostituirlo con l’“Peoples’ Day”, non l’hanno ancora spuntata. Si dice che, anche questo, potrebbe dipendere da chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca.

