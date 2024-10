Inter-news.it - Classifica marcatori Inter All-Time: nuova posizione per Lautaro Martinez

(Di martedì 22 ottobre 2024)non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi ma nell’ultimo mese si è rimesso in carreggiata e adesso è davvero pronto a scalare lain maglia. Vediamo di cosa si tratta in maniera più dettagliata e tutta la situazione aggiornata MILANO – La prima parte di stagione dell’di Simone Inzaghi deve fare i conti con un cambio di gerarchie. In attacco. Più precisamente in zona gol. Il capitano, almeno momentaneamente, deve lasciare lo scettro di capocannoniere nerazzurro al compagno di reparto. Merito di Marcus Thuram più che demerito del numero 10 argentino. Il francese, già autore di 7 reti in maglia, è entrato prepotentemente nella Top-100 dellaAll-della storia nerazzurra. Ed entro fine stagione punta alla Top-50.