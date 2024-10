Cinque auto e due scooter a fuoco nella notte: le fiamme danneggiano pure una palazzina (Di martedì 22 ottobre 2024) Un incendio, durante la notte, ha distrutto Cinque auto e due scooter e annerito il prospetto di una palazzina. È accaduto nel quartiere Santa Caterina, a Sciacca.Due dei veicoli erano posteggiati davanti alla scuola Scaturro, gli altri mezzi si trovavano in un vicolo adiacente. In fiamme Agrigentonotizie.it - Cinque auto e due scooter a fuoco nella notte: le fiamme danneggiano pure una palazzina Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un incendio, durante la, ha distruttoe duee annerito il prospetto di una. È accaduto nel quartiere Santa Caterina, a Sciacca.Due dei veicoli erano posteggiati davanti alla scuola Scaturro, gli altri mezzi si trovavano in un vicolo adiacente. In

