Champions, Milan: esordio da record per il 16enne Camarda (Di martedì 22 ottobre 2024) E' il più giovane debuttante italiano nella storia della Champions League e il più giovane esordiente nella competizione con la maglia del Milan Al 75' della sfida tra Milan e Bruges, valido per la terza giornata della nuova Champions League, Paulo Fonseca ha fatto esordire il giovanissimo Francesco Camarda, al posto di Alvaro Morata.

Milan - prima vittoria in Champions : Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges - I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il Bruges a quota tre punti. Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. Il Milan festeggia la prima vittoria della sua stagione in Champions League battendo il Bruges 3-1 a San Siro.

Milan Reijnders : «Questi gol in Champions li ho sempre sognati - il pareggio loro ci ha svegliato; Leao? É uno dei nostri leader» - Le parole di Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in Champions League contro il Club Brugge Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul Club Brugge in Champions League EMOZIONI DELLA SERATA – «Si stavo sognando, aspettavo questi primi gol in hampions. (Calcionews24.com)