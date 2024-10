Blitz antidroga in piazza Sant’Agostino: arrestato uno spacciatore, denunciate altre due persone (Di martedì 22 ottobre 2024) Un'importante operazione dei carabinieri volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga ha portato all'arresto di un cittadino extracomunitario e alla denuncia di altre due persone.Il Blitz si è svolto in piazza Sant’Agostino, una delle aree più frequentate della città, trasformata Reggiotoday.it - Blitz antidroga in piazza Sant’Agostino: arrestato uno spacciatore, denunciate altre due persone Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un'importante operazione dei carabinieri volta a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga ha portato all'arresto di un cittadino extracomunitario e alla denuncia didue.Ilsi è svolto in, una delle aree più frequentate della città, trasformata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blitz dei ladri a un passo da piazza Unità : rubati giacconi per 3mila euro - TRIESTE - Furto di abbigliamento da circa 2800 euro in pieno pomeriggio nel negozio Ambassador 2 in zona piazza della Borsa: è quanto segnalato dalla stessa responsabile del negozio. In pochi attimi i ladri sarebbero entrati e usciti, portando via ben quattro giubbotti del valore di 699 euro... (Triesteprima.it)

Blitz in piazza Sant'Agostino - controllati tre negozi : multe per 28 mila euro - Non si ferma l'attività di controllo e contrasto al lavoro sommerso, alle irregolarità lavorative e alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte della compagnia carabinieri di Reggio Calabria. Ieri mattina, infatti, i militari in collaborazione con. (Reggiotoday.it)

Nuovo blitz in piazza Mercato a Marghera - edifici sgomberati - Gli agenti, in collaborazione con gli operatori del pronto intervento dell'area coesione sociale del Comune di Venezia, hanno effettuato uno sgombero negli edifici di. Nuovo intervento della polizia locale nell'ambito del progetto Oculus finalizzato alla riqualificazione degli edifici abbandonati. (Veneziatoday.it)