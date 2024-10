Bagarre in Consiglio comunale a Imperia: il dem Ivan Bracco portato fuori dalla Polizia (Di martedì 22 ottobre 2024) Il consigliere del Partito Democratico Ivan Bracco dopo aver rifiutato di interrompere il suo intervento su richiesta del Presidente del Consiglio comunale di Imperia, è stato portato via di peso dall'aula da due agenti della Polizia locale.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Bagarre in Consiglio comunale a Imperia: il dem Ivan Bracco portato fuori dalla Polizia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il consigliere del Partito Democraticodopo aver rifiutato di interrompere il suo intervento su richiesta del Presidente deldi, è statovia di peso dall'aula da due agenti dellalocale.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caltagirone - il consiglio comunale approva la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili - Il consiglio comunale di Caltagirone ha rinnovato le commissioni consiliari permanenti, approvato una mozione, il riconoscimento di un debito fuori bilancio e tre ratifiche relative ad altrettante delibere di Giunta municipale. Le commissioni risultano adesso così formate, prima commissione... (Cataniatoday.it)

Regata delle Repubbliche Marinare : gli atleti del Galeone rosso ricevuti in Consiglio comunale - Sono stati ricevuti in Consiglio comunale i ragazzi del Galeone rosso che domenica 13 ottobre scorso, a Genova, si sono piazzati al secondo posto dopo la barca bianca dei padroni di casa. Secondo posto ottenuto anche dalle ragazze nella regata femminile. Gli atleti presenti hanno ottenuto un... (Pisatoday.it)

Il Consiglio comunale dei ragazzi : «Eco-compattatori che in cambio di rifiuti rilasciano una ricompensa» - È iniziato così, con questo auspicio, l’intervento dei 13 rappresentanti del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che il 21 ottobre ha aperto, come primo punto all’ordine. . . . «Ci piacerebbe collaborare per promuovere nei cittadini maggior senso civico nella cura e nella gestione del verde». (Ilpiacenza.it)