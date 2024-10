Attese nubi e piogge nei prossimi giorni ma le temperature rimarranno miti (Di martedì 22 ottobre 2024) nubi e piogge nei prossimi giorni, coinvolte soprattutto le zone occidentali della regione. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com "un campo di alta pressione è in fase di rinforzo sull’Europa centrale, ma correnti umide meridionali che fanno capo ad una circolazione di bassa Cesenatoday.it - Attese nubi e piogge nei prossimi giorni ma le temperature rimarranno miti Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)nei, coinvolte soprattutto le zone occidentali della regione. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com "un campo di alta pressione è in fase di rinforzo sull’Europa centrale, ma correnti umide meridionali che fanno capo ad una circolazione di bassa

Piogge e temporali non danno tregua - rischio nubifragi - In serata non sono attese variazioni di rilievo, nuvolosita' in aumento anche sulla Sardegna. All'inizio della prossima settimana stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano la situazione meteo dovrebbe migliorare un po' su tutta la Penisola. Interessate nelle prossime ore soprattutto le regioni del Nord e quelle centrali tirreniche. (Agi.it)