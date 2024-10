Amici 24, Rudy Zerbi pronto a mandare a casa un allievo: la dura posizione del professore (Di martedì 22 ottobre 2024) Cresce la tensione nella casetta di Amici 24 dopo l’ultima puntata pomeridiana. In fondo alla classifica di canto ci è finito Diego Lazzari, allievo di Rudy Zerbi, il quale ha avuto molto da ridire al termine dell’appuntamento, soprattutto quando gli allievi sono stati chiamati a giudicare i loro stessi compagni. Qui il docente ha visto poca personalità nell’allievo, a tal punto da usare parole molto dure contro di lui. Si vocifera adesso che il cantante possa cambiare prof o peggio abbandonare il talent show. Amici 24: Rudy Zerbi contro Diego Lazzari Il rapporto tra Rudy Zerbi e Diego Lazzari sta peggiorando di giorno in giorno. A far scattare l’ira del docente è stato l’atteggiamento dell’allievo nel corso dell’ultimo appuntamento di Amici 24. Rimproverato per un paio di incertezze, il giovane allievo ha sbottato: “Non gliene frega niente di me”. Anticipazionitv.it - Amici 24, Rudy Zerbi pronto a mandare a casa un allievo: la dura posizione del professore Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Cresce la tensione nella casetta di24 dopo l’ultima puntata pomeridiana. In fondo alla classifica di canto ci è finito Diego Lazzari,di, il quale ha avuto molto da ridire al termine dell’appuntamento, soprattutto quando gli allievi sono stati chiamati a giudicare i loro stessi compagni. Qui il docente ha visto poca personalità nell’, a tal punto da usare parole molto dure contro di lui. Si vocifera adesso che il cantante possa cambiare prof o peggio abbandonare il talent show.24:contro Diego Lazzari Il rapporto trae Diego Lazzari sta peggiorando di giorno in giorno. A far scattare l’ira del docente è stato l’atteggiamento dell’nel corso dell’ultimo appuntamento di24. Rimproverato per un paio di incertezze, il giovaneha sbottato: “Non gliene frega niente di me”.

"Sei attento solo ai like - ipocrita" - Rudy Zerbi attacca il suo allievo Diego Lazzari ad Amici 24 - Nella scuola di Amici 24, Rudy Zerbi ha criticato il suo allievo Diego Lazzari per il comportamento avuto. "Dici solo cose positive, sei ipocrita e attento ai like sui social". Il cantante, entrato sui social già con 1milione di followers, si era rifiutato di stilare una classifica dei compagni.

Amici 24 - Diego Lazzari si rifiuta di stilare una classifica sui compagni. Rudy Zerbi : "Ti preoccupi solo della tua immagine" - Nel daytime di Amici 24 di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, Diego Lazzari e Rudy Zerbi si sono scontrati quando l'allievo si è rifiutato di stilare una classifica sui suoi compagni. A detta del prof, la ragione sarebbe la preoccupazione per un eventuale danno alla sua immagine.

Frecciatina di Maria e Rudy ad alcuni ex alunni di Amici - Non c'è mai stata una persona che ha fatto questo e te lo volevo dire. Ringrazio per questa esperienza meravigliosa. La frecciatina di Maria De Filippi e Rudy Zerbi: "Quando non hanno successo si scordano di essere passati da qui".