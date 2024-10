Gqitalia.it - American Psycho tornerà sul grande schermo con un adattamento di Luca Guadagnino e già ce lo sogniamo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel caso mostrasse meraviglia davanti all'idea chesi appresta a dirigere un remake di, va subito chiarito che il regista italiano si distingue ormai da diversi anni per quanto è prolifico e poliedrico.non ha mai rallentato il ritmo, realizzando almeno un film ogni 12 mesi, spesso sfornando dei gioielli (Queer, Challengers, Chiamami col tuo nome, Bones and All, Suspiria, la bellissima serie We are Who We Are), oltre a lavorare contemporaneamente ad altri progetti come la seconda parte di Chiamami col tuo nome, che sta appena iniziando a prendere forma, ma anche After the Hunt, un film all star con Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny, attualmente in fase di post-produzione.