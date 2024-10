Agi.it - All'asta il primo quadro realizzato da un robot umanoide

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Entro la fine del mese Sotheby's spera di realizzare la prima vendita assoluta di un'opera d'arte realizzata da un. Ai-Da, questo il nome della pittrice artificiale, è stata addestrata per realizzare un ritratto di Alan Turing, scienziato e matematico considerato il progenitore dell'informatica moderna. L'opera verrà proposta al pubblico durante un', che si aprirà il prossimo 31 ottobre, ribattezzata "digital art day".  Il dipinto,a tecnica mista, ha un valore stimato in una cifra compresa tra i 120 mila e i 180 mila dollari. Ai-Da, presentato come una donna, è un progetto creato dal mercante d'arte e gallerista britannico Aidan Meller. Ilpuò disegnare e dipingere sfruttando telecamere posizionate negli occhi e adoperando un braccioico guidato da algoritmi di intelligenza artificiale.