Acerbi recupera per Inter-Juventus? Il comunicato

Francesco Acerbi è in dubbio per Juventus-Inter. Le sue condizioni sono state oggetto di esami strumentali da parte dello staff medico. Di seguito i risultati.

IL comunicato – Francesco Acerbi si è sottoposto in mattinata a esami strumentali per un accertamento delle sue condizioni dopo l'uscita anticipata dal campo in Roma-Inter. Questo il comunicato della società nerazzurra sul punto: «Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno».

