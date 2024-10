Lettera43.it - A Kazan al via il vertice Brics: Putin fa la conta degli alleati per la sfida all’Occidente

(Di martedì 22 ottobre 2024) È iniziata ala riunione annuale dei: nella sua Russia, Vladimirsfrutterà il meeting per mostrare al mondo che Mosca non è rimasta isolata dopo l’invasione dell’Ucraina e per stringere nuove partnership. Al, che terminerà giovedì 24 ottobre, partecipano i quattro nuovi membri del gruppo: Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran. E anche l’Arabia Saudita, che non ha ancora formalmente accettato di entrare nel gruppo. Vladimiral2024 (Getty Images).Tra gli incontri più attesi quelli con Xi, Modi e Erdogan In unablindata – la città ha subito più volte attacchi di droni ucraini contro siti industriali –ha in programma una maratona di 15 incontri bilaterali con i leader. Oggi 22 ottobre sono in agenda Xi Jinping e Narendra Modi: per il presidente cinese è la seconda volta in Russia dall’inizio della guerra in Ucraina.