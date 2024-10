Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 22 ottobre con Cocciaretto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco completo di martedì 22 ottobre al torneo Wta di Tokyo 2024. Proseguono gli incontri di primo turno e scende in campo anche la nostra Elisabetta Cocciaretto, che sfida nella capitale nipponica la statunitense Kessler, protagonista di un bel balzo in avanti in termini di classifica in questo 2024. Di seguito ecco la programmazione con orari italiani (sette ore di fuso orario col Giappone). CENTER COURT Ore 04:00 – (10) Xin. Wang vs Kenin a seguire – Saito vs Ishii a seguire – Hibino vs Tauson a seguire – Stojsavljevic vs Uchijima a seguire – (9) Boulter vs Hon SHOW COURT Ore 04:00 – Cocciaretto vs Kessler a seguire – Okamura vs Baptiste Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 22 ottobre con Cocciaretto SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilcon glie l’dicompleto di22al torneo Wta di. Proseguono gli incontri di primo turno e scende in campo anche la nostra Elisabetta, che sfida nella capitale nipponica la statunitense Kessler, protagonista di un bel balzo in avanti in termini di classifica in questo. Di seguito ecco lazione conitaliani (sette ore di fusoo col Giappone). CENTER COURT Ore 04:00 – (10) Xin. Wang vs Kenin a seguire – Saito vs Ishii a seguire – Hibino vs Tauson a seguire – Stojsavljevic vs Uchijima a seguire – (9) Boulter vs Hon SHOW COURT Ore 04:00 –vs Kessler a seguire – Okamura vs Baptiste Wtadi22conSportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Wta Tokyo 2024 : risultati e accoppiamenti - MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONE WTA 500 TOKYO 2024 PRIMO TURNO (1) Zheng bye Uchijima b. . Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 500 di Tokyo 2024, in programma dal 21 al 27 ottobre. Kudermetova 7-6(3) 6-3 (LL) Saito vs (Q) Ishii (Q) Sonmez vs (7) Frech (10) Xin. (Sportface.it)

Wta Tokyo 2024 : programma - orari e ordine di gioco lunedì 21 ottobre - CENTER COURT Ore 04:00 – Tomova vs Kudermetova a seguire – Gracheva vs Hontama a seguire – Sonmez vs (7) Frech a seguire – Tomljanovic vs (8) Fernandez a seguire – Andreescu vs Yamaguchi The post Wta Tokyo 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 21 ottobre appeared first on SportFace. Di seguito ecco la programmazione con orari italiani (sette ore di fuso orario col Giappone). (Sportface.it)

Tabellone Wta Tokyo 2024 : risultati e accoppiamenti - Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del Wta 500 di Tokyo 2024, in programma dal 21 al 27 ottobre. Zheng Qinwen e Beatriz Haddad Maia sono le prime due teste di serie di quello che è l’ultimo ‘500’ della stagione femminile. Al via anche Elisabetta Cocciaretto, che dopo non aver giocato bene a Osaka cerca di riscattarsi nella Capitale. (Sportface.it)